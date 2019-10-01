Пройти контроль не удалось: троих молдаван с поддельными паспортами задержали на таможне

Пройти контроль не удалось: троих молдаван с поддельными паспортами задержали на таможне

Троих граждан Молдовы задержали в пункте пропуска “Скуляны”. Граждане планировали попасть в Израиль с поддельными паспортами.

В частности, в сумке 53-летнего пассажира автобуса, курсировавшего по маршруту “Кишинёв-Сибиу”, были обнаружены три паспорта, выданные румынскими властями. Документы с признаками фальсификации были аккуратно завёрнуты в фольгу. Впоследствии было установлено, что один из документов принадлежал человеку, у которого они нашлись, а два других – другим пассажирам автобуса 35 и 28 лет, пишет publika.md.

Мужчины признались, что приобрели документы за 2 900 евро, чтобы впоследствии устроиться на работу в Израиле. По факту случившегося проводится разбирательство.

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