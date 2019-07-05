Стало известно, в какие дни приднестровцы будут отдыхать в 2020 году

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В Приднестровье был утверждён и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2020 год при пятидневной и шестидневной рабочих неделях.

Нерабочими праздничными днями в Приднестровье являются:

1, 2 и 3 января;

23 февраля;

8 марта;

1 и 2 мая;

9 мая;

2 сентября;

7 ноября.

Дополнительные выходные: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (20 апреля), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших, 27 апреля), определяемые по православному церковному календарю, передаёт novostipmr.com.

Предпраздничные рабочие дни в 2020 году, сокращенные на 1 час:

при пятидневной рабочей неделе: 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря;

при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря.

При пятидневной рабочей неделе ожидаются новогодние каникулы продолжительностью семь дней: с 1 по 7 января. Суббота 11 января будет рабочей вместо понедельника 6 января. Три дня отдыха предусмотрено в феврале, с 22 по 24 число, и три дня отдыха в марте – с 7 по 9.

На майские праздники приднестровцы будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно. Кроме того, трехдневный отдых предусмотрен на годовщину Великой Октябрьской социалистической революции с 7 по 9 ноября.