Производителей питьевой воды заставят лучше следить за качеством продукции

Производители и распространители питьевой воды должны будут соблюдать параметры качества и разрабатывать планы ее безопасности. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Согласно документу, качество воды будет улучшено, чтобы исключить любой риск для здоровья человека. Будет налажен процесс контроля качества воды, а также выбраны органы, ответственные за контроль и информирование. Согласно проекту, установленным параметрам должны соответствовать вода в кране потребителя, питьевая вода в бутылках и вода, используемая в процессе производства на предприятиях пищевой промышленности. Вода должна быть чистой, свободной от микроорганизмов, паразитов или веществ, которые представляют потенциальную опасность для здоровья человека.

Власти также будут отвечать за качество воды. Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) будет следить за качеством воды на каждом этапе производства, а Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет проверять качество воды, используемой предприятиями и воды, продаваемой в бутылках.

Кроме того, проверяться будут источники питьевой воды в сельских районах, например, колодцы. Раз в три года за этим будут следить территориальные подразделения ANSP. Если лабораторные анализы покажут, что качество воды не соответствует необходимым нормам, её запретят использовать для потребления человеком и животными, а также для орошения.