Прохожий снял на видео нюхающего клей в столичном парке ребёнка (ВИДЕО)

Прохожий снял на видео нюхающего клей в столичном парке ребёнка (ВИДЕО)

Мальчик средь бела дня в центральном парке Кишинёва у прохожих на виду нюхал клей из полиэтиленового пакета.

Отдыхающий в том же парке мужчина снял на видео беспризорника и опубликовал его в группе “Chisinau.fail”. Юный токсикоман, не стесняясь прохожих, сидел на лавочке и открыто вдыхал пары клея. На вопрос автора видео “что ты делаешь”, мальчик ответил просто: “дышу клеем”.

Тем не менее, ребёнок испугался, увидев, что он в прицеле камеры, поэтому пытался спрятаться от назойливого взрослого. На место вызвали полицию, однако ребёнок к тому времени уже покинул парк. Уходя, он всё также продолжал своё порочное занятие на глазах у взрослых и детей.

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