Прогулка на лодке завершилась трагедией: мужчина утонул в реке Прут

Прогулка на лодке завершилась трагедией: мужчина утонул в реке Прут

Прогулка на лодке завершилась трагедией для жителя Кагула. Лодка, в которой он находился, пошла ко дну, в результате чего он утонул. Инцидент произошёл вчера в селе Манта Кагульского района.

По данным местной полиции, 56-летний мужчина катался на лодке со своей знакомой, когда ногой нечаянно сломал дно лодки. Его нога оказалась заблокированной. Женщина попыталась ему помочь, но безрезультатно. Ей пришлось отплыть к берегу, где она позвала на помощь. К сожалению, лодка быстро пошла ко дну и потянула за собой мужчину.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, вытащили на берег бездыханное тело мужчины.

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