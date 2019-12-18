Прогресс на фоне спада

0

О том, почему при росте экономики граждане не становятся богаче

Очень часто экономический анализ молдавские эксперты представляют в том ракурсе, который удобен их политическим взглядам. Каждый по-своему прав, но очень сложно представить картинку целиком. Свой взгляд со стороны – нейтральный прогноз развития экономики Молдовы – озвучил эксперт, старший аналитик компании Alpari Вадим Иосуб.

Эффект низкой базы

Финансовый эксперт Вадим Иосуб свой анализ строил на данных за второй квартал текущего года. Он акцентировал внимание на положительных моментах, в частности на росте ВВП, сделав сноску на сезонную корректировку данных. Также во втором квартале отмечен экономический рост на 2% по отношению к первому кварталу – и это одна из самых высоких цифр в восточноевропейском регионе.

– Этот рост можно объяснить тем, что в данном случае наблюдается эффект низкой базы, – поясняет эксперт. – Другими словами, чем на более низком уровне находится экономика, тем проще ей расти приличными темпами. Можно сказать, что это восстановление после спада предыдущих лет. Не думаю, что на этой цифре стоит успокаиваться. Даже этого темпа роста явно не достаточно для ощутимого улучшения качества жизни граждан и сокращения разрыва уровня жизни между РМ и Евросоюзом.

Чем на более низком уровне находится экономика, тем проще ей расти приличными темпами. Можно сказать, что это восстановление после спада предыдущих лет.

Лукавая цифра

Эксперт обратил внимание на другие положительные моменты развития экономики РМ, в частности на рост средней зарплаты на 4,6% в номинальном выражении. Прямые иностранные инвестиции во втором квартале выросли по сравнению с прошлым годом более чем в 4 раза. Хотя в целом сумма инвестиций не очень внушающая – $348 млн. Также было отмечено, что ситуация с государственным долгом контролируема, объём валютных резервов – на должном уровне, а молдавский лей достаточно устойчив и в целом ведёт себя прилично.

При этом потребительская инфляция в октябре 2019 года по сравнению с октябрём 2018-го составила 6,8%, что выше прогнозируемой цифры. Эксперт считает, что это связано с сезонным подорожанием продовольственных, в том числе и импортных товаров. И у инфляции, к сожалению, есть потенциал для роста, но в следующем году, по прогнозу эксперта, она нормализуется и в годовом выражении будет снижаться.

Для Молдовы достаточно больная тема – это доходы населения. По средней заработной плате РМ в регионе немного обгоняет только Украину. Но цифра эта очень лукавая, поскольку на Украине достаточно широк рынок «чёрной» зарплаты, которая не учитывается в официальной статистике. Поэтому есть предположение, что реальная ситуация со средними зарплатами на Украине лучше, чем в Молдове. Так что в этом смысле наша страна пока остаётся самой бедной в Европе.

«Вредный» совет

Вадим Иосуб обратил внимание на то, что для развития и укрепления экономики Молдовы необходимы серьёзные структурные реформы и институциональные преобразования. В первую очередь речь идёт о развитии инфраструктуры, об улучшении инвестиционного климата и развитии человеческого капитала. Но эти три задачи нужно решать одновременно, комплексно. Если их выполнять отдельно, эффект может быть отрицательным.

Улучшение инвестиционного климата также требует определённых усилий. Для крупных инвесторов важны глобальные условия: развитие демократических институтов, верховенство закона и независимость правосудия. Должно быть понимание того, что даже если поменяется состав правительства или парламента, правила игры будут неизменны и незыблемы. Инвестиционный климат необходим для того, чтобы страна могла совершить экономический рывок. Внутренних ресурсов для этого не хватит. Страны, которые вырвались из бедности, делали это за счёт внешних инвестиций.

Понятие «человеческий капитал» включает в себя улучшение качества образования, здравоохранения и развитие инфраструктуры. Но есть страны, для которых совет о развитии образования – вреден. К этим странам относится и Молдова. Если от нас массово уезжает население на работу в другие страны, то, увеличивая расходы на образование, делая его качественным и теряя молодых специалистов, мы будем работать на экономики других государств. Положительного эффекта от такого вложения в человеческий капитал для страны не будет. Поэтому, вкладываясь в образование, необходимо предпринимать какие-то меры, чтобы человек хотел применять своё образование там, где его получил.

Сломанные копья

Если у нас растёт экономика и зарплаты, почему мы на себе этого не ощущаем? Или рост экономики вовсе не означает рост благосостояния населения? В. Иосуб утверждает, что экономическое самочувствие населения – это не всегда результат работы экономики. Это во многом и психологический вопрос. Надо учитывать, что наше поколение прошло через развал СССР, девальвацию, гиперинфляцию, мы привыкли десятилетиями не верить правительству и т. д. Если подорожал какой-то из продуктов, который мы покупаем, нам кажется, что подорожало всё – у нас такое самоощущение. Это объяснимо и оправдано многими экономическими травмами, через которые наше поколение прошло.

Здесь задействованы два процесса: как страна зарабатывает деньги и как эти деньги распределяются. Их можно вывезти из страны, построить правительственные объекты, пустить на силовиков и т. д. А можно на эти деньги поднять зарплаты, пенсии и пособия. Если деньги не зарабатываются, то и делить нечего. А если они зарабатываются, то возникает актуальный вопрос: как их грамотно и справедливо поделить. И по этому вопросу всегда ломается много копий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Позитив не для народа

Галина Шеларь, директор Центра стратегических исследований и реформ:

– Развитие ситуации в стране в уходящем 2019 году во многом определялось факторами внеэкономическими: парламентские выборы, сложности со становлением новой власти, местные выборы и неожиданная для многих смена правительства.

Тем не менее статистически 2019-й – год с позитивными результатами. Растут промышленность и сельское хозяйство, набирает силу сектор информационных технологий, активизировалась инвестиционная деятельность. К сожалению, этот позитив население в основном не разделяет и продолжает покидать страну… Причина – ограничения и проблемы, которые, к сожалению, останутся и в будущем году.

Во-первых, это комплексная зависимость от внешних факторов. Объёмы нашего экспорта зависят не только от спроса на молдавские товары на рынках традиционных партнёров, но и от того, сумеем ли мы убедить их в собственной лояльности (в выполнении ранее взятых обязательств). Ограниченность внутреннего рынка, где товары местного производства с трудом конкурируют с импортом, снижают заинтересованность в росте в промышленности и сельском хозяйстве.

Во-вторых, – и это главное – мы не сумели эффективно воспользоваться той поддержкой, которую нам оказывают партнёры. Явных точек внутреннего роста у нас пока нет. Именно поэтому рост ВВП и даже реальных зарплат не тормозят трудовую миграцию, прежде всего молодёжи.

Ну а если говорить о росте экономики в 2020 году, то он наверняка будет. Только мне кажется, что сегодня говорить и думать об экономике нужно не только через призму официальной статистики…

ВЛАСТЬ ВСЛАСТЬ

Мнение Евстратьева

Есть известное высказывание в теории государственности «о первенстве политики перед экономикой при определяющей роли экономики». Последнее десятилетие в РМ вторая часть формулы срабатывала с поправкой. Она, экономика, помогала жить всласть тем, кто имел власть. Миллионная миграция иллюстрирует, что Молдова уверенно превращается в сообщество оптимистов, а пессимисты уезжают. Объяснение простое: у нас страна независимая… от своего народа. Однако перспективы обнадёживают.

Нынешнее молдавское правительство утверждено парламентом впервые не на основе политического большинства, а на социально-экономической платформе. И президент Игорь Додон, в предложенной им дорожной карте, ставит её первым разделом «Рост доходов граждан». И то, что правительство меньшинства, – не страшно. Пословица «Лучше меньше, да лучше» доказала свою живучесть. А лидер, истинный государственник, перспективно мыслящий, обладающий сильной политической волей, избранный и признанный народом, в стране есть.

Сергей Евстратьев, заслуженный экономист РМ, доктор экономических наук, профессор, академик, писатель-сатирик

ЦИФРЫ

По итогам 2019 года рост экономики в РМ составит 3,6% , а в 2020 году – 3,8% .

в РМ составит , а году . Инфляция к концу 2019 года может вырасти до 8% , но с начала 2020-го начнёт постепенно снижаться и к концу года предположительно достигнет 5%.

к концу 2019 года может , но с начала 2020-го начнёт постепенно снижаться и к концу года предположительно достигнет 5%. Курс доллара США в 2020 году по отношению к молдавскому лею не превысит 18 леев за доллар.

Наталья Устюгова