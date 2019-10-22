Программы ПСРМ в действии: в Кишиневе появится еще одна новая спортивная площадка (ФОТО)

Программы ПСРМ в действии: в Кишиневе появится еще одна новая спортивная площадка (ФОТО)

На Четатя Албэ, 5 почти готова новая спортивная площадка. Работы находятся на стадии завершения и будут выполнены в полном объеме через неделю.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Осталось закончить покрытие, благоустроить территорию вокруг стадиона и установить освещение. Со следующей недели местная молодежь уже сможет играть на новенькой спортивной площадке, – отметил он. 

Спортивная площадка будет обустроена по программе фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева.

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