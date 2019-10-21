Программа ПСРМ в действии: ещё одну детскую площадку установили в столице

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В муниципии, по улице Куза-Водэ, 1/1, установили ещё одну детскую площадку по программе Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва.

– И после дня выборов мы продолжаем работы по благоустройству столичных дворов. Получилась нестандартная площадка. Кроме комплекса с двумя горками и качелями “маятник”, установлены два балансира, 4 качели для маленьких и карусель, – сообщил на своей странице в социальной сети избранный в Мунсовет Кишинёва кандидат от ПСРМ Юрий Витнянский.

Как уточнил социалист, все элементы были установлены по просьбе местных жителей и в рамках программы по благоустройству дворов. Витнянский также поблагодарил всех неравнодушных кишиневцев, которые помогли с укладкой резинового покрытия на объекте.