Программа «Первый дом» станет более доступной

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Предельный возраст тех, кто желает воспользоваться программой «Первый дом», будет повышен с 45 до 50 лет, а первоначальный взнос составит всего 5% от стоимости кредита. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику на своей странице в соцсети.

По его словам, в ближайшее время в закон №293 будут внесены поправки, которые позволят повысить возраст участников программы до 50 лет. Также первоначальный взнос будет уменьшен до 5%. Из текста заключения договора займа по программе «Первый дом» будет удалено положение, запрещающее участие в программе лиц, уже имеющих недвижимое имущество.

– Со стороны бюджетной поддержки: 100% компенсация врачам, педагогам или полицейским за приобретение недвижимости и деятельность в сельском секторе и районных центрах; 100% компенсация семьям с тремя детьми и более, усиление поддержки работников в частном секторе, – уточнил глава кабинета министров.

В настоящее время бенефициарами программы «Первый дом» могут стать граждане от 18 до 45 лет. Заявители должны официально работать в государственных учреждениях или частных компаниях и иметь доходы из официальных источников. С момента запуска в марте 2018 года госпрограммы было приобретено 4 019 жилищ.