Программа мероприятий на Рождественской ярмарке 6, 7 и 8 января

В Рождество на ярмарке будет проведен ряд праздничных выступлений.
Так, на протяжении трех дней здесь будут выступать местные артисты и коллективы, а вечером посетителей ждут шоу эстрадных исполнителей, пишет tv8.md.
Суббота, 6 января
13.00 – 16.00 одночасовые концерты оркестра с. Хырбовэц, этно-фольклорного коллектива из Бессарабки и Анений Ной;
18:00 – 19:00 концерт Юрия Садовника и группы Noroc.
Воскресенье, 7 января
13.00 – 14.00 оркестр Пограничной полиции
18:00 – 19:00 концерт Иона Палади и оркестра Mugurel
Понедельник, 8 января
10.00 – 11.00 шоу с цирковыми артистами
13.00 – 14.00 оркестр войск карабинеров
14.00 – 15.00 концерт этно-фольклорного коллектива Унген
18.00 – 19.00 концерт групп 7 Klase и Akord
Рождественская ярмарка открыта с 10:00 до 22:00 ежедневно вплоть до 14 января. Со дня открытия ее успели посетить более 1 миллиона гостей, из них 40% составляют дети.