Программа мероприятий на Рождественской ярмарке 6, 7 и 8 января

В Рождество на ярмарке будет проведен ряд праздничных выступлений.

Так, на протяжении трех дней здесь будут выступать местные артисты и коллективы, а вечером посетителей ждут шоу эстрадных исполнителей, пишет tv8.md.

Суббота, 6 января

13.00 – 16.00 одночасовые концерты оркестра с. Хырбовэц, этно-фольклорного коллектива из Бессарабки и Анений Ной;

18:00 – 19:00 концерт Юрия Садовника и группы Noroc.

Воскресенье, 7 января

13.00 – 14.00 оркестр Пограничной полиции

18:00 – 19:00 концерт Иона Палади и оркестра Mugurel

Понедельник, 8 января

10.00 – 11.00 шоу с цирковыми артистами

13.00 – 14.00 оркестр войск карабинеров

14.00 – 15.00 концерт этно-фольклорного коллектива Унген

18.00 – 19.00 концерт групп 7 Klase и Akord

Рождественская ярмарка открыта с 10:00 до 22:00 ежедневно вплоть до 14 января. Со дня открытия ее успели посетить более 1 миллиона гостей, из них 40% составляют дети.