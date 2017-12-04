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Проголодавшиеся молодые люди ограбили сельский магазин

Проголодавшиеся молодые люди ограбили сельский магазин

Инцидент произошел в селе Чобручи Слободзейского района.

Следы незаконного проникновения заметили прохожие утром 2 декабря. Злоумышленники пробрались в магазин, взломав пластиковое окно. В полицию заявил уже хозяин магазина, 56-летний житель села. Он рассказал, что неизвестные вынесли продукты и спиртные напитки.

— Вскоре милиционеры выяснили, что магазин обокрали двое местных жителей. Приятели 18 и 20 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Часть похищенного имущества милиционеры обнаружили по месту жительства злоумышленников, — рассказали в МВД Приднестровья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых находятся под стражей.

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