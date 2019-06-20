Прогнозы экспертов: в этом году нас ждёт более высокий урожай орехов, чем в прошлом

Прогнозы экспертов: в этом году нас ждёт более высокий урожай орехов, чем в прошлом

Урожай орехов, прогнозируемый на текущий год, будет на 10-15% выше, чем в 2018 году. Но только в том случае, если летние месяцы не окажутся чрезмерно жаркими.

По словам специалистов из Ассоциации экспортёров орехов Молдовы, прогнозы на прошлый год также были многообещающими. Однако августовская жара привела к тому, что большое количество орехов почернело, пишет ipn.md.

Если говорить о рынках сбыта, на долю внутреннего рынка приходится 2%, а остальной объём продукции уходит на экспорт. 90% от общего количества экспортируемых молдавских орехов уходит в страны Европейского союза.

Что касается ценовой политики, по сравнению с 2017 годом, цены на данную продукцию снизились в 2 раза. Причина, по которой молдавские производители вынуждены продавать орехи дешевле, связана с конкуренцией со стороны других стран, пишет источник.

 

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