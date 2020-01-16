Прогноз специалистов: Молдова может побить рекорд экспорта столового винограда

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Общий экспорт столового винограда в сезоне 2019/20 гг. составит около 85 тысяч тонн, и это станет новым рекордом. Такой прогноз дают специалисты Министерства сельского хозяйства, учитывая темпы поставок, а также оценки собранного в прошлом году урожая, передает east-fruit.com.

К началу декабря из страны было отправлено за рубеж более 60 тысяч тонн винограда столовых сортов, в том числе более 40 тысяч тонн последнего урожая. Свыше 39 тысяч тонн молдавского столового винограда попали на рынки стран СНГ, в том числе в РФ – более 29 тысяч тонн, в Беларусь – 4,5. В Украину экспортировали 5,6 тысячи тонн.

Объем поставок винограда в Евросоюз составил около 17 тысяч тонн (Румыния – 14,7 тысячи тонн, Польша – 1,3 тысячи тонн). Крупнейшим покупателем молдавского винограда из других регионов является Ирак – 1,9 тысячи тонн. За весь 2018 год Молдова экспортировала чуть менее 57,7 тысячи тонн, в 2017 – 80,2 тысяч тонн (самый высокий показатель за пятилетие).

Согласно оценке Ассоциации производителей столового винограда, в декабре прошлого года объемы реализации продукции на экспорт снизились по сравнению с предыдущим месяцем и составили не более 7-8 тысяч тонн. Тем не менее, темп реализации продукции нового урожая, в целом, был выше прошлогоднего. По мнению специалистов ассоциации, товарные ресурсы винограда экспортного качества иссякнут уже к середине февраля 2020 года, передаёт publika.md.