Прогноз синоптиков: в выходные будет холодно, но к концу следующей недели потеплеет

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В последние дни существенно похолодало, а в некоторых районах уже выпал первый снег. По прогнозам синоптиков, минусовая температура по стране сохранится до начала следующей недели.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на гидрометеорологическую службу, холоднее всего будет в выходные. На севере ночная температура воздуха опустится до -9 ºС, а днём не превысит 0 ºС. В других областях ожидается температура воздуха от -2 до +2 ºС.

Во вторник начнётся потепление. В среду температура воздуха достигнет +10 и даже +15 ºС. К концу следующей недели существенно потеплеет и выглянет солнце.