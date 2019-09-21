Прогноз на выходные: синоптики оставили в силе “жёлтый код” в связи с заморозками

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По данным метеорологов, сегодня ожидается ясная погода без осадков. Однако вероятность заморозков в отдельных районах сохранится.

Так, в ночное время на севере Молдовы столбики термометров могут опуститься до -1 °C. Днём термометры покажут +17 °C, передаёт protv.md.

В центральной части ночью ожидается 2 градуса тепла, а в дневное время – до +18 °C. На юге ночью термометры покажут +7 °C. Днём воздух прогреется до +20 °C. В столице температурный минимум составит +4 °C ночью, а днём ожидается +19 °C.