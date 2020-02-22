Профсоюзы предлагают закрепить новогодние каникулы в Трудовой кодекс

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Национальная конфедерация профсоюзов предлагает закрепить в Трудовой кодекс новогодние каникулы в период с 31 декабря по 2 января. Профсоюзы также предлагают дополнить Трудовой кодекс ещё одним выходным днём, 1 июня, когда отмечается Международный день защиты детей.

По мнению НКПМ, новогодние каникулы позволят работникам уделять больше времени семье, здоровью, любимым занятиям, что улучшит их здоровье, поднимет их моральный дух, поможет им более энергично и эффективно решать профессиональные задачи.

Что касается Международного дня защиты детей (1 июня), то ещё в 2016 году депутаты решили включить его в постановление парламента о памятных днях, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, но Трудовой кодекс так и не был дополнен этой датой, передаёт ipn.md.

Другие предложенные профсоюзами изменения касаются процедуры увольнения в случае сокращения штатов. Глава юридического отдела НКПМ Евгений Ковриг заявил, что предложение заключается в продлении с двух до трёх месяцев срока уведомления о предстоящем увольнении лиц, предпенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями. Продление срока даст этим людям больше времени на поиск новой работы.

Другие предложения заключаются в обязательстве работодателя составлять в письменной форме аргументированный отказ принять человека на работу. В то время как сегодня законодательство предусматривает, что отказ в письменной форме представляется только беременным и женщинам с малолетними детьми.

Предложения Национальной конфедерации профсоюзов направлены на рассмотрение Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты.