Профильная парламентская комиссия выступила за ратификацию кредитных соглашений с Россией и МВФ

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Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам поддержала на своем сегодняшнем заседании проекты ратификации кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом. Документы будут рассмотрены на заседании законодательного органа.

Соглашения предусматривают выделение нашей стране кредита в размере 200 миллионов евро от Российской Федерации и кредита в размере около 243 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Деньги будут использованы для нужд бюджета, а также для реализации ряда инфраструктурных проектов.

Также сегодня парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам поддержала внесение изменений в государственный бюджет Молдовы и меры, принятые правительством для поддержки предпринимателей. В их числе – снижение ставки НДС для сектора HoReCa с 20% до 15%.

Все эти проекты будут рассмотрены на заседании парламента. Для того, чтобы вступить в силу, документы должны быть утверждены большинством голосов народных избранников.

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