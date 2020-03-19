Профилактика коронавируса: за соблюдением правил следит полиция (ФОТО)

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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране сотрудники инспекторатов полиции ежедневно проверяют соблюдение норм, установленных для работающих торговых единиц, автозаправочных станций и банков.



Правоохранители проводят профилактические беседы о защитных мерах с сотрудниками учреждений, а также с посетителями. Гражданам напоминают и о необходимости соблюдения безопасного расстояния, которое составляет не менее 1,5 м.

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