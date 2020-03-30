Профилактика коронавируса: полиция тщательно проверяет городской транспорт (ФОТО)

Профилактика коронавируса: полиция тщательно проверяет городской транспорт (ФОТО)

Сотрудники столичной полиции ежедневно проводят профилактические мероприятия на конечных остановках общественного транспорта. На предмет соблюдения мер безопасности и дезинфекции они проверяют троллейбусы, автобусы, пассажирские микроавтобусы и автомобили служб такси.

Правоохранители беседуют с руководителями транспортных подразделений и администраторами маршрутов и напоминают им о важных правилах в борьбе с распространением вируса COVID-19:

  • Дезинфицировать на конечных остановках салоны транспортных средств;
  • Обеспечивать условия для гигиены рук пассажиров при посадке в транспортное средство;
  • Обеспечивать транспортировку людей только на сидячих местах.

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