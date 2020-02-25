Профилактика коронавируса: члены экипажей “Air Moldova” будут носить маски

Профилактика коронавируса: члены экипажей “Air Moldova” будут носить маски

Все члены экипажей рейсов, выполняемых компанией “Air Moldova”, будут носить маски, а при необходимости – одноразовые перчатки. По сообщению компании, данная мера принимается для защиты от заражения коронавирусом COVID-19.

В целях предотвращения и уменьшения рисков распространения коронавируса усиливаются и ужесточаются процедуры очистки и дезинфекции поверхностей в самолёте. Теперь они будут подвергаться обработке после каждого полёта, пишет ipn.md. В случае проявления симптомов болезни компания призывает пассажиров обращаться к бортпроводникам, чтобы получить маску.

Пассажиров, возвращающихся в страну и имеющих симптомы заболевания, просят срочно связаться с Национальным агентством общественного здоровья по телефону: 080 01 23 00.

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