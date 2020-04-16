Профилактика COVID-19: полицейские ежедневно патрулируют улицы населённых пунктов (ВИДЕО)

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На фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране сотрудники столичной полиции круглосуточно дежурят на улицах Кишинёва.

Наряды патрулируют улицы, дворы жилых домов, зоны отдыха и места, где наблюдается повышенный поток людей. Из служебных автомобилей патрульные информируют граждан о профилактических мерах борьбы с COVID-19. А лица, которые не соблюдают введенные властями ограничения, могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности.

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