Профиль кандидатов: сколько мужчин и женщин и какого возраста баллотируются в примары и советники

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В преддверии всеобщих местных выборов, намеченных в Молдове на 20 октября, Центральная избирательная комиссия представила так называемые данные о профиле кандидатов.

Так, из 3761 претендентов на пост примара 2742 или 73% – мужчины и всего 1019 или 27% – женщины. На должности советников баллотируются 50410 человек, из которых 27597 (54,7%) мужчины, а остальные – женщины.

Что касается возраста, у кандидатов в примары в административно-территориальных единицах первого уровня он следующий: из 3 732 кандидатов у 927 (25%) возраст до 40 лет, у 1590 (42,6%) – от 41 до 55 лет, у 1181 (31,6%) – от 56 до 70 лет, у 34 (0,9%) – более 71 года.

На должности советников первого уровня зарегистрировались 42 245 человека, 13 454 (31,29%) из них – до 40 лет, 14 849 (35,1%) –от 44 до 55 лет, 13 191 (31,22%) – от 56 до 70 лет и 1004 (2,37%) – свыше 71 года.

На должности советников второго уровня (районы и муниципии) баллотируются 8 165 кандидатов. 2595 (31,78%) из них – до 40 лет, 2 633 (32,2%) – от 40 до 55 лет, 2674 (32,7%) – от 56 до 70 лет и 263 (3,2%) – свыше 71 года.

Из 29 кандидатов на пост примаров Кишинева и Бельц 10 претендентам (34,5%) до 40 лет, 15 (51,72%) – от 40 до 55, 4 (13,8%) – от 56 до 70 лет.