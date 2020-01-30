“Профессионально” опротестовывают чьи-то полномочия, а потом идут на шопинг, – Батрынча о некоторых депутатах в ПАСЕ (ВИДЕО)

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“Самая главная роль Совета Европы – представительская. Все мы находимся здесь на деньги налогоплательщиков, которые делегировали нас в парламент, и ПАСЕ, и Совет Европы также существуют на деньги налогоплательщиков наших стран для того, чтобы мы улучшали правовые стандарты, юстицию, чтобы мы помогали гражданам наших стран”. Об этом при обсуждении вопроса о возвращении российской делегации в ПАСЕ полномочий в полном объеме заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что у него сложилось “ощущение дежавю, что, вместо того, чтобы улучшать правовые стандарты и привозить домой результаты, мы занимаемся рассмотрением чьих-то полномочий”.

– Мы теряем на это время. Одни и те же коллеги профессионально занимаются опротестовыванием чьих-то полномочий. На этой площадке мы ведем диалог, и если бы не было необходимости в этом диалоге, наверняка не было бы необходимости и в этой Ассамблее. Если есть какие-то конкретные проблемы, их нужно обсуждать, но то, что происходит сейчас, – это битва деклараций, дежурные нападки, кто-то формирует лагерь против кого-то. Это некрасиво и неэффективно, – сказал он.

Батрынча также напомнил коллегам, “которые профессионально занимаются опротестовыванием делегаций, а затем отправляются на шопинг”, что “здесь нужно заниматься правовыми вопросами, добиваться конкретных результатов и улучшать жизнь граждан”.

– Именно для этого наши граждане оплачивают наши визиты сюда и существование Ассамблеи, – добавил он.

Напомним, во вторник оспаривание полномочий делегации Парламента Республики Молдова в Парламентской Ассамблее Совета Европы было отклонено как необоснованное, а полномочия нашей делегации были ратифицированы большинством членов Комиссии ПАСЕ по регулированию, иммунитету и институциональным вопросам.