Профессионал, проверенный в экстриме

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Сергей Воронин – о русском духе, войне в Приднестровье и православии

Фотокорреспондента Сергея Воронина хорошо знала почти вся кишинёвская журналистская братия, работавшая в прессе в 80-х и в начале 90-х годов. Он всегда мог предложить дежурное фото на любую тему, а его эксклюзивные снимки разлетались по всему миру. Именно в Молдове он состоялся как профессионал и, посещая окрестности Циповского монастыря, вступил на тропу духовности. Точнее – научился снимать веру.

Фотография взяла

– Сергей, ты родился в Воронежской области, а какие пути привели тебя в Кишинёв?

– Это судьба сына лётчика-офицера. Наша семья кочевала по разным гарнизонам. Моё детство прошло на Дальнем Востоке, потом жили в Германии. Когда отец вышел в отставку, он выбрал Молдавию. Мы приехали в Кишинёв в 1973 году. К тому моменту я окончил школу и поступил в Кишинёвский электромеханический техникум. Занимался спортом, ходил в походы, поступил на вечернее отделение Политехнического института. А когда устроился на завод, серьёзно увлёкся фотографией.

– И фотография победила…

– Мне пришлось сделать серьёзный выбор. Я был неплохим инженером с хорошей работой и ушёл на малооплачиваемую должность в заводскую газету «Табаковод». Спасибо жене за то, что она меня тогда поддержала. Мне хотелось заниматься любимым делом, состояться как личность. К 1984 году мои фотографии печатали в республиканских газетах. Мне повезло: через год я стал корреспондентом молдавского информационного агентства АТЕМ, потом фотокорреспондентом фотохроники ТАСС. Парень, чуть ли не с улицы, занял должность, о которой можно было только мечтать. Как говорится, судьба. Дальше всё зависело от меня. После перестройки начал сотрудничать с иностранными информационными агентствами.

– Сейчас любой человек с хорошим мобильным телефоном считает себя отличным фотографом. Но когда ты начинал, искусству фотографии нигде не учили…

– И раньше люди, купившие дешёвую «мыльницу», считали, что способны создавать шедевры. Такой профессии, как фотокорреспондент, нигде не учили. Разве что эту специальность можно было получить только в МГУ на факультете журналистики. Но мне не нужна была корочка о высшем образовании, важно было уметь снимать, создавать картинку. Фотокорам всегда платили меньше, чем пишущим журналистам, но зато было больше свободы и шире поле деятельности. Кроме того, газета жила пару дней, а фотографии, сделанные в разные годы, живы до сих пор. Мой молдавский архив негативов включает около 3–4 тысяч снимков.

Я не снимал войну со стороны, как это делали многие фотокорреспонденты, я видел и фиксировал её изнутри.

Из окопа виднее

– Были ещё этапы везения?

– Мне повезло, что не убили на войне, точнее, в периоды разных конфликтов. Я делал репортажи практически из всех горячих точек. Снимал революцию в Румынии, причём поехал в Бухарест без ведома начальства, уже даже не помню, как я туда пробрался, зато привёз массу снимков. Потом дважды был в Нагорном Карабахе, побывал в Вильнюсе и в Риге, снимал путчи. Закончил военную тему в Приднестровье. Хотя при этом меня всегда интересовали социальные темы, жизнь простого человека.

– Тема войны не забывается…

– Если ты попал на войну, это оставляет след на всю жизнь. Когда ты побывал под пулями, мирная жизнь уходит на другой план. В Приднестровье я жил с ребятами в окопах. Без каски, бронежилета и автомата, только с фотокамерой. Я подсчитал, что как минимум четыре раза мог погибнуть.

– Ты тогда понимал, что происходит?

– Конечно, не всё понятно было. Но зато было ясно, что информация, распространяемая СМИ, не всегда совпадала с реальностью. Я видел людей, которым эта война была не нужна. И тогда у меня были принципы. Я хотел быть независимым журналистом – тем, кто снимает происходящее и не стоит ни на чьей стороне. Это был тяжёлый путь, но я по нему шёл. Я успел сделать снимки с обеих сторон Днестра, и ребята с Правобережья потом рассказывали, что держали меня на мушке.

– У тебя даже было ранение…

– Если кто-то скажет, что на войне не страшно, я не поверю. Причём этот патологический страх перед смертью длится часами, сутками. Лежишь на земле – и боишься поднять голову, потому что слышишь свист пуль. И в смертельные ситуации я порой попадал по глупости своей. К примеру, увидел бесхозную каску на поле и побрёл за ней – оказалось, я прошёл по минному полю. А ранило меня, когда я пошёл с ребятами в дозор, хотя мне не надо было никуда ходить. Где-то на нейтральной полосе пуля рикошетом попала мне в ногу. Я лежал несколько часов раненый на изрытом поле – и вот, как в кино, никто меня не спасает. Всю жизнь свою за это время перелопатил. Я боялся, чтобы шальная пуля в голову не попала, хотя ранее у меня была и контузия. Я не снимал войну со стороны, как это делали многие фотокорреспонденты, я видел и фиксировал её изнутри. Профессия проверяется в экстриме. Я это испытание прошёл. Но всё это – отдельная история.

Отдушина – русская тема

– В 1993 году ты уехал из Кишинёва…

– Это было не спонтанное решение. К тому времени я уже несколько лет был собственным корреспондентом российской газеты «Коммерсант», куда меня пригласили на работу. В Кишинёве я жил в состоянии опасности. Почему-то получилось, что я нажил кучу врагов. Я даже свою семью на время эвакуировал в Одессу. Решил, что правильно будет уехать, тем более когда предлагают работу в таком солидном издании. При этом я никогда не забывал о том, что я – русский. Ведь до этого мы все жили в одной бесконечной стране.

– Но из «Коммерсанта» ты ушёл.

– Так случилось. Я был слишком прямолинеен и при этом не всегда волен в своих действиях. Но именно в тот период нашёл свою творческую стезю – начал снимать русскую тему. У меня появилась отдушина. Так родился проект «100 мадонн», другие темы, и это спасло меня как профессионала и личность.

– У тебя было много персональных выставок. Последняя, под названием «Православные. Мы», открылась в конце февраля в фотогалерее НПО «Криста» в Рыбинске.

– Выставки – это всегда накладно, но мне везде помогали друзья. Мне есть что показать и в Кишинёве – ту же тему приднестровского конфликта. Но кому это сейчас интересно? Кому нужна эта правда?

– А тема православия как появилась? Смею предположить, что первые зёрна были заложены в скальном монастыре Цыпова.

– Возможно. Но я не ассоциирую себя с верой или религией, хотя я и не атеист. Просто люблю людей, которым, по сути, служу. Все свои работы посвящаю им.

Тихая тоска

– Ты прожил в Молдове 20 лет. Что запомнилось?

– В Молдове я состоялся как профессионал. Там встретил свою жену, родились дети, оброс друзьями. Возможно, если бы там остался, условно говоря, стал бы личностью, владеющей уникальным архивом. Моя прошлая жизнь в Молдове уже никому не интересна, зато появилась новая жизнь в России, где мне нужно было доказать, что я что-то значу.

– Но ведь в Молдове ты в чём-то был первый?

– В Молдове, в годы моего пребывания, было немало хороших фотографов и фотокорреспондентов. Но я, наверное, первый, кто по-настоящему совместил в одном кадре художественный и социальный элементы. В этом жанре я до сих пор интересен и узнаваем, что приятно. Если человек, глядя на фотографию, говорит, что это Воронин, значит я состоялся.

– Над чем будешь работать далее?

– Как всегда, над темой «русские». Она бесконечна. Всё остальное подскажет жизнь. Когда я жил в Молдове, то, по большому счёту, ничего не знал о русских традициях и обычаях. А когда переехал в Россию, всё нахлынуло. Я стал снимать и Волгу, и природу, и русскую баню, раскрывал тему материнства, духовности и много ещё чего. Всё это интересно, и я буду над этим работать и далее.

– По Кишинёву не скучаешь?

– Одна тема в сердце – это люди. Долгие годы хотел вернуться в Кишинёв, организовать выставку, ведь я уехал из этого города, не хлопнув дверью. Сейчас успокоился, но мои работы уже некому показывать. Всё изменилось в маленькой стране, в которой я когда-то жил. Я тоскую по моему Кишинёву, но, увы, в этом городе у меня почти не осталось друзей.

ДОСЬЕ

Сергей Воронин – российский фотограф. Родился 20 сентября 1956 года. Работал фотокорреспондентом ТАСС, сотрудничал с агентствами Assosiated Press (AP), Reuters, European Press-Photo Agency (EPA), Аргентум Фото и рядом других изданий. Имеет публикации во всех ведущих общественно-политических журналах России. Участник и призёр международных и национальных конкурсов «Пресс-фото России». В 1999 году стал обладателем Гран-при международного конкурса газеты «Известия» «Canon– 2000» на тему «Человек конца тысячелетия». В 2011 году – обладатель Гран-при конкурса православной фотографии «Вера в России».

Наталья Устюгова