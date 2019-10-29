Профессионал лишь на словах: Нэстасе снова показал полное незнание сути работы примэрии Кишинева (ВИДЕО)

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Генеральным примаром молдавской столицы хочет стать человек, который совершенно не знает принципов работы примэрии Кишинева и того, кто за что должен отвечать. Свой непрофессионализм Андрей Нэстасе в очередной раз показал во время дебатов со своим оппонентом Ионом Чебаном. Так, он принялся без разбора и представления фактов обвинять фракцию ПСРМ, находившуюся в оппозиции с 19 советниками, “во всех грехах” и во всем, что не было сделано в Кишиневе.

– Допускаю, что у вас нет опыта в данной деятельности, но хотя бы как юристу вам следовало бы знать, как работает примэрия – каковы компетенции муниципального совета, генерального примара, исполнительной власти, – пристыдил оппонента Чебан.

Однако Нэстасе тут же следующим своим вопросом снова показал полное незнание системы работы в примэрии. Так, указав, что социалисты возглавляли комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, Нэстасе поинтересовался, почему они не контролировали должным образом ремонт дорог в Кишиневе.

– Снова видно, что вы абсолютно не знаете, что в чьей компетенции в примэрии. Комиссия изучает проекты решений, издает проекты решений, заслушивает. Но она не делает технической экспертизы. У меня более тысячи обращений в различные инстанции касательно выявленных нами нарушений, и все эти обращения находятся в открытом доступе на моем сайте ionceban.md. У вас же, господин Нэстасе, нет ни одного обращения! – подчеркнул Чебан.

3 ноября состоится второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев.