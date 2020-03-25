Проезд в общественном транспорте Кишинева будет бесплатным до 10 апреля

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Соответствующее решение было утверждено на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев. Оно обусловлено решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям временно убрать кондукторов из столичных троллейбусов и автобусов.

Как сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, Главному управлению общественного транспорта и путей надлежит исполнить ряд указаний.

– Главное управление общественного транспорта и путей сообщения: с сегодняшнего дня и до 10 апреля 2020 года приостанавливает работу кондукторов в общественном транспорте муниципия Кишинев;

обеспечит бесплатную работу общественного транспорта (троллейбусы, автобусы) в муниципии Кишинев в соответствии со следующей ограниченной программой: 05.30-10.00, 16.00-20.00;

представит Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева оценку убытков, связанных с введением бесплатного транспорта; – подаст мотивированный запрос Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова о возмещении из Национального резервного фонда убытков в связи с бесплатной перевозкой пассажиров в общественном транспорте в муниципии Кишинев, – рассказал Чебан.

Напомним, с сегодняшнего дня все троллейбусы и автобусы в столице курсируют без кондукторов, а плата за проезд не взимается.

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