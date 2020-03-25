Проезд в общественном транспорте Кишинева будет бесплатным до 10 апреля

Проезд в общественном транспорте Кишинева будет бесплатным до 10 апреля

Соответствующее решение было утверждено на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев. Оно обусловлено решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям временно убрать кондукторов из столичных троллейбусов и автобусов. 

Как сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, Главному управлению общественного транспорта и путей надлежит исполнить ряд указаний.

– Главное управление общественного транспорта и путей сообщения:

  • с сегодняшнего дня и до 10 апреля 2020 года приостанавливает работу кондукторов в общественном транспорте муниципия Кишинев;
  • обеспечит бесплатную работу общественного транспорта (троллейбусы, автобусы) в муниципии Кишинев в соответствии со следующей ограниченной программой: 05.30-10.00, 16.00-20.00;
  • представит Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева оценку убытков, связанных с введением бесплатного транспорта; – подаст мотивированный запрос Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова о возмещении из Национального резервного фонда убытков в связи с бесплатной перевозкой пассажиров в общественном транспорте в муниципии Кишинев, – рассказал Чебан.

Напомним, с сегодняшнего дня все троллейбусы и автобусы в столице курсируют без кондукторов, а плата за проезд не взимается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md