Проект «Онлайн-образование»: примария Кишинёва и Минобразования подпишут меморандум о сотрудничестве

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Образование остаётся одной из приоритетных сфер для примарии Кишинёва и для Министерства образования, культуры и исследований. Поэтому оба ведомства уделяют особое внимание улучшению ситуации в этом секторе.

Об этом на своей странице в соцсети пишет генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Сегодня он провёл встречу с министром образования, культуры и исследований Игорем Шаровым. Стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением проекта «Онлайн-обучение», в том числе дополнение и адаптацию электронной библиотеки к нуждам детей с особыми образовательными потребностями, а также разработку видеоуроков в рамках проекта в соответствии с национальным куррикулумом.

⁃ Мы хотим развивать эту программу и вывести ее на национальный уровень. Поэтому договорились подписать с Министерством образования, культуры и исследований Меморандум о сотрудничестве для обеспечения продолжительности этого проекта, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

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