Проект о снижении налогового бремени на граждан в результате “кражи века” будет принят на этой неделе

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Об этом по итогам заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Ион Кику.

Он рассказал, что соответствующий проект готовит Министерство финансов. Он будет принят на заседании правительства, намеченном на среду.

Напомним, ранее Игорь Додон выступил с инициативой о поиске решений для того, чтобы долг, образовавшийся в результате украденного миллиарда и возложенный на плечи граждан, был полностью исключен или уменьшен.

– На этом этапе мы нашли необходимые механизмы снизить этот долг примерно на 5-6 миллиардов леев или на 25-30%. Этот законопроект, который мы обсуждали, в том числе с нашими внешними партнерами, с МВФ, будет принят правительством и представлен парламенту на утверждение, – рассказал президент.