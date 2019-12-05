Проект налогово-бюджетной политики принят в первом чтении

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Проект среднесрочной бюджетно-налоговой и таможенной политики принят сегодня в первом чтении. Основными политиками законопроекта являются сохранение подоходного налога физических лиц на уровне 12%, а для крестьянских хозяйств – 7%. Также будут сохранены и на следующий год действующие ставки НДС и акцизов.

Новая бюджетно-налоговая и таможенная политика преследует цели налогового и таможенного законодательства, благоприятного для экономического развития и укрепления бюджетных доходов. В документе предусмотрено снижение налога на пожертвования с 12% до 6%, изменение срока уплаты НДС за импортируемые услуги и изменение срока уплаты акцизов. Также предусмотрена процедура унифицирования срока декларирования и уплаты налога на недвижимость, передаёт moldpres.md.

В числе задач, обозначенных в проекте бюджетно-налоговой политики, – расширение прогрессивного применения налога на стоимость импортируемых автомобилей, применение НДС для электронных услуг, предоставляемых экономическими агентами-нерезидентами, улучшение налога на воду путем установления обязательства по уплате соответствующего налога для субъектов, занимающихся реализацией воды в таре.

Соответствующий законопроект разработан Министерством финансов на основании предложений, полученных от бизнес-среды, органов власти, Государственной налоговой службы и Таможенной службы.