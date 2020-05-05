Проект концепции уличной торговли обсудят сегодня в Кишиневе

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Проект концепции организации уличной торговли на территории муниципия Кишинев обсудят сегодня в столице. Дискуссия пройдет в режиме онлайн.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, новый документ призван привести в действие правовую базу и уже разработанные регламенты, которые должны применяться, но до сих пор не учитывались.

– Цель – систематизировать действия, направленные на стимулирование организованной и современной уличной торговли, ее регламентирование, развитие лояльной конкуренции, а также создание привлекательного облика города, – отметил он.

Чебан подчеркнул, что в скором времени на обсуждение будут вынесены и другие концепции, призванные обеспечить модернизацию и развитие Кишинева.

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