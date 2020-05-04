Проект концепции модернизации Центрального рынка Кишинева представят общественности

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Первый проект концепции модернизации столичного Центрального рынка уже разработан и спустя некоторое время будет представлен на публичное обсуждение. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб рассказала вице-примар Инга Ионесий.

Она отметила, что за то время, пока рынок не работает, стало сильно заметно, насколько он устарел и ужасно выглядит, насколько изношено оборудование на нем.

– В январе муниципальный совет создал комиссию, которой предстоит рассмотреть ситуацию с рынком. Мы планируем обсудить с ними первый проект модернизации, просчитать расходы, после чего выставить его на публичные обсуждения, – уточнила Ионесий.

Напомним, ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что существует два варианта того, как поступить с Центральным рынком – эвакуировать или обновить. Модернизацию, по оценкам градоначальника, можно осуществить за полтора-два года.

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