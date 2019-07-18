Проект “Гражданство через инвестиции” будет приостановлен, – Додон

Проект “Гражданство через инвестиции” будет приостановлен, – Додон

Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент страны. 

Он напомнил, что ранее парламент принял решение в первом чтении аннулировать эту программу. Глава государства рассказал, что до настоящего момента было подано 34 заявления, которые будут рассмотрены, но комиссия заявки больше не принимает.

– Думаю, что сегодня правительство выйдет с инициативой законодательного акта, а завтра парламент примет решение приостановить эту программу, пока мы не разберемся со всеми деталями. Есть определенные вопросы к задействованным компаниям. После того, как мы разберемся, примем решение, что будем делать с этим проектом дальше, – сказал он. 

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