Проект госбюджета на 2019 год будет представлен правительству на следующей неделе

Проект государственного бюджета Молдовы на 2019 год по-прежнему находится в Министерстве финансов. Как сообщил госсекретарь Министерства финансов Ион Кику, учреждение намерено передать его правительству до 10 ноября.

– Мы намерены передать проект госбюджета правительству не позднее 10 ноября. В течение недели он будет обсуждаться, и мы надеемся, что правительство его одобрит. В таком случае у парламента будет по меньшей мере две недели в ноябре для голосования по проекту, – отметил Ион Кику.

По словам чиновника, возможное неодобрение бюджета на 2019 год может создать определённые проблемы. Однако Кику убежден, что этого не произойдет, и проект будет одобрен депутатами до 30 ноября.

Напомним, что согласно Закону о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, правительство утверждает и передаёт парламенту проект закона о бюджете на следующий год к 15 октября текущего года, пишет actual.md.