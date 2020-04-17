Проект educatieonline.md может быть расширен до общенационального уровня

Проект educatieonline.md может быть расширен до общенационального уровня

Платформа educatieonline.md, созданная примарией Кишинева, может стать доступной для всех учащихся в Республике Молдова. В настоящее время возможность расширения проекта на национальном уровне рассматривается совместно с Министерством образования, культуры и исследований.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Мы хотим предоставить возможность всем ученикам в республике иметь доступ к онлайн-библиотеке. Уже записано 640 курсов, и мы планируем к 29 апреля отснять и разместить на онлайн-платформе около 2000 уроков, – уточнил градоначальник. 

Ион Чебан также отметил, что для того, чтобы запустить цифровую платформу educatieonline.md, в настоящее время в процессе записи курсов задействовано более 200 учителей и 32 съемочные группы. Уроки длительностью 15 минут будут записаны на молдавском и русском языках и будут доступны на платформе educatieonline.md, на YouTube и на каналах кабельного телевидения.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md