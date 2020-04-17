Проект educatieonline.md может быть расширен до общенационального уровня

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Платформа educatieonline.md, созданная примарией Кишинева, может стать доступной для всех учащихся в Республике Молдова. В настоящее время возможность расширения проекта на национальном уровне рассматривается совместно с Министерством образования, культуры и исследований.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Мы хотим предоставить возможность всем ученикам в республике иметь доступ к онлайн-библиотеке. Уже записано 640 курсов, и мы планируем к 29 апреля отснять и разместить на онлайн-платформе около 2000 уроков, – уточнил градоначальник.

Ион Чебан также отметил, что для того, чтобы запустить цифровую платформу educatieonline.md, в настоящее время в процессе записи курсов задействовано более 200 учителей и 32 съемочные группы. Уроки длительностью 15 минут будут записаны на молдавском и русском языках и будут доступны на платформе educatieonline.md, на YouTube и на каналах кабельного телевидения.