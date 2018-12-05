Проект бюджета Кишинева вынесен на публичное обсуждение

Генеральное управление финансов Муниципального совета Кишинева вынесло на публичное обсуждение проект решения о принятии муниципального бюджета на 2019 год.

Документ предусматривает доходы в размере 3,8 миллиардов леев и расходы в размере 4,24 миллиардов леев. Дефицит бюджета составит 441 миллион леев.

Объявление об организации публичных консультаций опубликовано на официальном сайте примэрии www.chisinau.md в разделе “Транспарентность решений/Публичные обсуждения”. Свои рекомендации относительно проекта можно отправить до 17.00 14 декабря по адресу: бульвар Штефана чел Маре, 83, MD-2012 или на электронный адрес: galina.semeniuc.dgf@cmc.md или olga.ursu@pmc.md.