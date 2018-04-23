Проехавшие перекресток на красный четыре “барана” возмутили столичных водителей (ВИДЕО)

Инцидент зафиксировал видеорегистратор другого участника движения.

На видео запечатлено, как законопослушный водитель подъезжает к перекрестку, где на светофоре горит красный свет, и наблюдает, как четыре автомобиля один за другим проезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора. При этом последний нарушитель едва не врезается в машину, проезжающую согласно правилам.

Выложивший в соцсеть видео водитель озвучил его вполне уместным звуком – блеянием баранов, и соответственно прокомментировав его. Пользователей озвучка повеселила, но само поведение вызвало справедливый гнев.

Видео: facebook/Город без маршруток