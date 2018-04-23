Проехавшие перекресток на красный четыре “барана” возмутили столичных водителей (ВИДЕО)

Проехавшие перекресток на красный четыре “барана” возмутили столичных водителей (ВИДЕО)

Инцидент зафиксировал видеорегистратор другого участника движения.

На видео запечатлено, как законопослушный водитель подъезжает к перекрестку, где на светофоре горит красный свет, и наблюдает, как четыре автомобиля один за другим проезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора. При этом последний нарушитель едва не врезается в машину, проезжающую согласно правилам.

Выложивший в соцсеть видео водитель озвучил его вполне уместным звуком – блеянием баранов, и соответственно прокомментировав его. Пользователей озвучка повеселила, но само поведение вызвало справедливый гнев.

Видео: facebook/Город без маршруток

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