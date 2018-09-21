Продукты, сигареты и алкоголь на 15 тысяч леев вынес из магазина в Кишиневе предприимчивый вор (ВИДЕО)

Продукты, сигареты и алкоголь на 15 тысяч леев вынес из магазина в Кишиневе предприимчивый вор (ВИДЕО)

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, прописанного в пригороде Крикова, по подозрению в совершении ограбления продуктового магазина. 

О произошедшем 17 сентября в полицию заявил владелец магазина, который обнаружил пропажу товара. На место происшествия выехала оперативная группа.

Полицейские установили, что подозреваемый пробрался в магазин, подобрав ключи. С собой он прихватил продукты питания, табачные изделия, алкогольные напитки и другую продукцию на сумму 15 тысяч леев.

В результате проведенных мероприятий удалось установить личность и найти преступника. На дому подозреваемого провели обыски, в ходе которых нашли украденное имущество. Мужчина признал вину.

Стоит отметить, что закон он нарушает не впервые. В настоящее время он проходит по делу о краже, которая наказывается штрафом в размере от 32500 до 67500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремным заключением на срок до 4 лет.

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