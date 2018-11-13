Продуктовый магазин в Единцах оштрафован на 3 тысячи леев после проверки НАБПП (ФОТО)

Всего в течение недели сотрудники районного Управления агентства безопасности пищевых продуктов Единец провели запланированные проверки в 10 продуктовых магазинах, а также в 6 пищеблоках учебных заведений района.

Как сообщает пресс-служба НАБПП, цель рейда заключалась в проверке соответствия деятельности экономических агентов и пищеблоков учебных заведений с законодательством. В результате контроля было составлено 9 рекомендаций, согласно которым несоответствия необходимо устранить в течение 30 дней.

Кроме этого, в отношении одного продуктового магазина был составлен протокол об административном нарушении согласно статье 273 (нарушение правил торговли) Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа в размере 60 условных единиц (3 000 леев).