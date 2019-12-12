Продуктам затягивают пояса

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О том, как «худеют» пакеты с крупами и «мелеют» бутылки с молоком

В последнее время в торговых сетях нашей страны всё чаще приходится сталкиваться с таким явлением, как снижение привычного веса пакетов с крупами, уменьшение объёма бутылок с растительным маслом, молочными продуктами, соками и другими вариантами – и это всё при неизменной цене. Производители называют это одним из способов, который помогает им выживать, а эксперты считают это скрытым обманом.

Девяток яиц

Феномен, при котором производитель снижает вес, количество или объём товара в упаковке при сохранении прежней или непропорционально малом уменьшении цены, называется шринкфляцией (от слияния двух слов – английского shrink, что означает «сжиматься», и «инфляция»). Некоторые используют термин с применением части слова, переведённого на русский язык, – сжимфляция. Есть и третье название – даунсайзинг, что в переводе (тоже с английского) означает «снижение размера».

Этот неприятный для потребителя феномен, как выяснилось, появился почти полвека назад. В США он существует ещё с 1970-х годов. Тогда некоторые американские компании прибегли к этой тактике из-за охватившей страну стагфляции.

В Великобритании, по информации Национальной статистической службы, сжимфляция появилась примерно в 2012 году, а через пять лет она охватила более 2,5 тыс. товаров. Особенно ярко это явление проявило себя из-за роста издержек производителей, связанных с выходом из ЕС.

В России к методу шринкфляции стали прибегать в период кризиса 2008 – 2010 годов. Особенно активно её использовали производители соков, молока, пива: упаковка с фруктовым соком полегчала с 0,5 л (в 2013 г.) до 0,485 л в 2018 г.), с коровьим молоком – с 1 л и 1,5 л (в 2012 г.) до 0,95 л и 1,45 л (в 2018 г.), с пивом – с 0,5 л (в 2012 г.) до 0,45 л (в 2018 г.), со сметаной – с 350 г (в 2013 г.) до 330 г (в 2016 г.) и 315 г (в 2018 г.) и так далее. А в прошлом году российских потребителей особенно взбудоражил случай, когда один из производителей вместо привычной упаковки на десяток яиц поставил в торговые сети «девяток», сэкономив на одном яйце.

В общем, нашему бизнесу есть у кого поучиться. В молдавских торговых сетях сегодня редко уже встречается расфасованное в литровые бутылки растительное масло, всё чаще производитель предлагает тару в 0,95 или 0,9 литра. Молоко и кефир тоже «усохли» до 930 миллилитров. По 50 миллилитров сметаны некоторые молочники не доливают в полиэтиленовые пакеты, раньше продаваемые как пол-литровые. На хитрость пошли и некоторые производители круп, сахара, насыпая в упаковки не привычный для нас 1 кг продукта, а 900 граммов. Тает на глазах и вес сливочного масла – вместо 200 г стали появляться брикеты со 180 г продукта, и 90 и 80-граммовые плитки шоколада напрочь вытесняют это лакомство весом в 100 граммов. А про вес хлеба вообще умолчим.

В Молдове, для того чтобы воевать с шринкфляцией, на законодательном уровне было введено обязательство: указывать цену за килограмм или литр продукции. Это обязательство закреплено в статье 20 Закона № 231 от 23.09.2010 года «О внутренней торговле».

Время недоливов и недосыпов

Экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ считает эту тактику производителей обманом.

– Снижение объёма или веса продаваемого товара – при неизменной стоимости – приводит к скрытому росту цены, – считает В. Ионицэ. – Порой производители снижают немного цену, чтобы создать впечатление об удешевлении продуктов питания, но в любом случае мы имеем более высокую стоимость. В Молдове, для того чтобы воевать с шринкфляцией, на законодательном уровне было введено обязательство: указывать цену за килограмм или литр продукции. Это обязательство закреплено в статье 20 Закона № 231 от 23.09.2010 года «О внутренней торговле». Но и это не очень помогает.

По словам В. Ионицэ, к шринкфляции экономические агенты не прибегали в годы высокой инфляции, так как не было смысла играть в недоливы и недосыпы – тогда просто повышали цены. А вот при стабильности цен сжимфляция помогает.

– Когда мы уже стали более-менее развитой страной, когда инфляция сохраняется на уровне примерно 5%, а конкуренция высокая, компании пытаются обманывать покупателей: предлагают товар в таком же виде, как и прежде, но меньшего веса или объёма, чтобы покупатель не сразу понял, что произошло. Считаю, что подобные методы – это 100%-й обман, – убеждён экономический эксперт.

Законом не запрещено

Специалист отдела маркетинга одного из молдавских предприятий по производству молочной продукции, согласившийся высказать своё мнение «АиФ в Молдове» на условиях анонимности, в разговоре позволил себе не согласиться с экономическим экспертом Вячеславом Ионицэ о якобы скрытом повышении цен. Мол, это можно было бы так назвать, если бы всё остальное работало как швейцарские часы и производитель при изменении одного параметра понимал, что получает на выходе хорошую прибыль. Однако здесь много неизвестных.

– К сожалению, рынок меняется, а ситуация на нём ухудшается. У нас рынок труда – никакой, граждане тысячами покидают страну, что влечёт за собой снижение потребления. Производитель часто стоит перед выбором: закрыться или ещё что-то предпринять. Тут на самом деле нет никакого злого умысла, – считает собеседник «АиФ в Молдове».

Как следовало из его рассуждений, нет ничего страшного в том, что сметана продаётся в пакетах объёмом не по 500, а по 450 граммов. Да и новейшая история Молдовы якобы знает только молочную продукцию, продаваемую в бутылках, объёмом в 930 миллилитров. Литровых бутылок молока и кефира в независимой Молдове никогда не было. Их продавали только в Советском Союзе. А применяемый производителями инструмент – даунсайзинг – помогает выживать, а не приносит огромные прибыли.

– Казалось бы, что экономия предполагает рост доходов, но есть затраты на производство, и при выпуске продукции в таре меньшего объёма используется такое же количество электроэнергии, – объясняет производственник. – К сожалению, затраты растут быстрей, чем доходы, и это каким-то образом нужно нести. Если повышать цены, то становишься неконкурентоспособным. Всё время приходится балансировать на грани, чтобы свести концы с концами. Но вся информация о продукте есть на упаковке, поэтому потребитель должен внимательно её читать.

Вместе с тем специалист предприятия по производству молочной продукции заметил, что крупы и сахар по килограмму в пакете, сок и молоко – по литру в бутылке или в тетрапаке, яйца – десяток в лотке – это всё человеческая привычка, оставшаяся с советских времён. А на самом деле можно делать всё, что не запрещено законом.

Слепое доверие

Председатель республиканской организации «Защита потребителя» Пётр Гуцул, как и эксперт Ионицэ, утверждает, что шринкфляция – обман покупателей чистой воды, называемый в Законе о защите прав потребителей недобросовестной практикой.

– Что толку, что производитель указывает правдивую информацию на упаковке. Попробуй её там найди, ведь её зачастую печатают очень мелким шрифтом, да ещё и на тёмном фоне, что делает невозможным получение нужной информации, – говорит Пётр Гуцул. – Кроме того, обман ещё и в том, что остаётся неизменным дизайн упаковки на продукцию с расчётом на то, что покупатель приобретёт её по привычке. Так зачастую и случается.

А всё потому, что потребители в большинстве случаев либо пожилые (плохо видят и не могут читать в магазине информацию на упаковках), либо занятые и спешащие люди. Они пока ещё доверяют молдавским производителям и берут автоматически предлагаемую продукцию. У многих даже мысли не возникает, что их могут обмануть.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тактика на грани обмана

Михаил Пойсик, экономический эксперт:

– Шринкфляция – это один из маркетинговых ходов производителей, тактика, можно сказать, на грани обмана, но при этом всё делается в рамках закона и придраться как бы особо не к чему. Предпосылок для шринкфляции может быть несколько: это и резкое повышение цен на основные ингредиенты, и удорожание обслуживания производства, рост цен на услуги, высокая конкуренция на тот или иной товарный сегмент и ряд других.

Как того требует законодательство, производитель указывает на упаковке всю необходимую информацию – например, что это сметана, весом в 450 граммов, или растительное масло в 900 миллилитров. А так как население у нас грамотное, то покупатель может прочитать эту информацию и определиться, будет он или нет покупать этот продукт питания.

В ТЕМУ

Буква закона

В п. 4 и 5 ст. 20 Закона о внутренней торговле установлено, что:

(4) Коммерсант, реализующий товар/услугу через розничную торговую сеть, должен указать на ценнике продажную цену, цену единицы измерения и используемый тариф согласно действующему законодательству. Цену единицы измерения не обязательно указывать, если она равна продажной цене товара.

(5) Продажная цена, цена единицы измерения и тариф указываются на видном месте, с исключением возможности их двоякого толкования путём маркировки, этикетирования, отражения в предлагаемом меню и/или вывешивания, и выражаются исключительно в национальной валюте.

Любовь Чегаровская