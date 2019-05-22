Продовольственная опасность

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О том, к чему приводят высокие цены

С приходом весны люди связывают свои надежды на лучшую жизнь. Считается, что как в природе происходит обновление, так и в жизни каждого следует ожидать перемен к лучшему. Но, похоже, всё происходит с точностью до наоборот.

Цены зашкаливают!

Нынешняя весна больно ударила по карманам потребителей. Каждый день приносит нам неприятные сюрпризы в виде роста цен на те или иные продукты питания. Сначала скакнули цены на репчатый лук – с 8 до 16 – 20 леев. Следом подорожали морковь и свёкла – с 8 – 10 до 15 – 18 леев, капуста – с 5 до 15 – 17 леев. На 5 – 10% больше приходится платить за мясо и мясную продукцию. Но шок у потребителей вызвали ценники на картофель по 20 – 35 леев за килограмм клубнеплода, называемого вторым хлебом. Никогда за неполные 30 лет независимости Молдовы он столько не стоил.

– На некоторые товары рост цен зашкаливает, – говорит экономист, депутат парламента от Партии социалистов Владимир Головатюк. – На овощи, на отдельно значимые товары цены значительно выросли, составляя двузначные числа. В целом на овощи они выросли на 40%. И мы сравниваем цены не апреля с декабрём или январём, а апреля – с апрелем, когда стоимость капусты и лука выросла в два раза, а картофеля более чем на треть, на 35%.

И, как можно догадаться, это ещё не предел. Многие жители нашей страны уже ходят в магазин, как в музей, чтобы посмотреть, что лежит на прилавках, так как на покупку продуктов у них просто нет денег. Такие же экскурсии совершаются нашими гражданами и на продовольственные рынки в столичных секторах. И что самое неприятное, продавцы устанавливают кусачие цены и держат их, пока товар не испортится, предпочитая его выкинуть, чем продать подешевле.

«На некоторые товары рост цен зашкаливает. На овощи, на отдельно значимые товары цены выросли значительно выше, составляя двузначные числа. В целом на овощи они выросли на 40%».

Лучше пусть испортится

А между тем, как стало известно «АиФ в Молдове», каждый день в нашей стране выбрасывают тонны продуктов питания, а в мире – более 1,3 млрд тонн продовольствия в год. Проблема стала такой острой, что её вынесли на обсуждение Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (FAO).

Проведённые исследования показали, что больше всего выбрасывают приготовленную пищу – 24%, далее следуют фрукты – 22%, овощи – 21%, хлеб – 20%. Есть среди пищевых отходов и молочная продукция – 11%. Меньше всего мясных изделий – всего 1%.

Спасти еду

Представители FAO рекомендовали РМ разработать политику по сокращению пищевых отходов. Заместитель представительства FAO в Республике Молдова Тудор Робу на мероприятии, посвящённом этому вопросу, отметил, что их структура готова сотрудничать с госучреждениями, ответственными за разработку политик в этой области.

– Мы хотим, чтобы была инициатива на уровне правительства, и FАО готова поддержать разработку такого документа, – сказал Тудор Робу.

Как было выявлено в ходе исследования, в Республике Молдова большая часть продуктов портится в период производства и торговли, и меньше – у потребителей. Представители структуры ООН убеждены, что потери в процессе производства/торговли уменьшатся, если улучшить методы сбора урожая и хранения. Проблему поможет снять приобретение и использование холодильных камер.

А между тем можно сказать, что в стране всё идёт самотёком. Парализованная работа парламента из-за того, что политические силы не могут договориться между собой, не позволяет выбрать руководство законодательного органа, кабинет министров и выдвигать положительные инициативы во благо граждан и страны. Мало того, как отмечают эксперты, рост цен на товары повлечёт за собой подорожание коммунальных услуг. Хорошо если ещё на 20%. А ведь может быть и больше…

Анастасия Погодина