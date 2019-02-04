Продолжение следует: Молдову вновь окутал туман, синоптики объявили жёлтый код

Продолжение следует: Молдову вновь окутал туман, синоптики объявили жёлтый код

Сегодняшнее утро для жителей Молдовы вновь началось с густого тумана, а Государственная гидрометеорологическая служба в который раз продлила жёлтый код в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так, согласно сообщению синоптиков, сегодня, 4 февраля ночью с сохранением утром, в большинстве районов республики ожидаются туманы c видимостью 200 м и менее. Предупреждение продлиться до 18.00 сегодняшнего дня. При этом температура воздуха будет весенней – до +12 в дневное время суток. Ночью столбики термометров тоже не опустятся ниже 0 градусов, а покажут до +5.

Ранее мы сообщали, что из-за густого тумана работа Международного аэропорта Кишинёва вновь нарушена. Сегодня уже два рейса были отменены, а ещё один – задерживается.

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