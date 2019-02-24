Продолжают поступать доказательства массового подвоза в Приднестровье (ВИДЕО)

Продолжают поступать доказательства массового подвоза в Приднестровье (ВИДЕО)

Многочисленные факты подвоза продолжают регистрировать в Приднестровье. В соцсетях публикуются десятки видео с автобусами и маршрутками, помеченными специальными наклейками, которые беспрепятственно пропускают в ПМР. 

В подвозе задействованы даже автобусы футбольного клуба “Шериф”. Их на КПП также пропускают без очереди.

Напомним, ранее стало известно, что каждый голос приднестровцев с молдавскими паспортами оценили в 20 долларов. Взамен граждане должны голосовать за Демпартию или ее сателлитов, но только не за социалистов.

 

 

 

 

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