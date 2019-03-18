Продолжая добрую традицию: Додон присвоил высшие награды двум ветеранам ВОВ в Сороках (ФОТО, ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, по всей стране был дан старт мероприятиям под эгидой президента по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Сегодня, 18 марта, памятную годовщину отметили в Сороках. На торжественной церемонии присутствовал президент страны Игорь Додон, который поздравил граждан с этим праздником.

– Это наш, молдавский праздник. 75 лет назад именно Сороки стали первым освобожденным городом Молдовы. Сороки были столицей освобожденной Молдовы целых 5 месяцев. Только в августе в результате Ясско-Кишиневской операции столицу вернули в Кишинев, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что в течение этого года подобные мероприятия пройдут во всех городах Республики Молдова. Под патронатом президента будут отремонтированы десятки памятников ВОВ. Кроме того, глава государства выступил за проведение в этот юбилейный год капитального ремонта Мемориала воинской славы “Вечность” и памятника освободителям Кишинева, установленного напротив Академии наук.

Отдельное внимание глава государства уделил ветеранам ВОВ, отметив, что каждый из них будет посещен на дому. Кроме того, президент продолжил начатую им традицию, и сегодня подписал указ о присвоении Ордена Республики двум ветеранам из города Сороки в знак уважения и благодарности от всего народа Республики Молдова: Ивану Терентьевичу Гружинскому и Леониду Луковичу Бабицкому.

– Большое спасибо вам за всё! Наше поколение всё помнит, гордится и, безусловно, ценит то, что вы сделали для нас, для того, чтобы мы жили в мире в нашей стране, – подытожил президент.