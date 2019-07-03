Продолжается работа комиссии по выяснению обстоятельств попытки ДПМ совершить антиконституционный путч в Молдове

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Комиссия по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча в Молдове, предпринятой Демократической партией при помощи Конституционного суда и Генеральной прокуратуры, продолжает свою работу. По словам депутата Партии социалистов, члена этой комиссии Григория Новака, уже завтра, 4 июля, будет заслушан ряд чиновников.



– Та информация, которую они предоставят, будет отражена в отчетах. Мы, все члены комиссии, пришли к единому мнению о том, что подробности, по крайней мере, на первом этапе, мы не будем разглашать, однако, все произошедшее будет подробно отражено в отчете. Предстоит проделать еще много работы, – сказал он.

По словам Григория Новака, в четверг будут заслушаны сотрудники аппарата Конституционного суда. Напомним, одной из главных задач комиссии является расследование влияния руководства Демократической партии и лично Владимира Плахотнюка на принятие незаконных решений судьями КС в период с 7 по 9 июня. За создание комиссии ранее проголосовали 61 депутат парламентского большинства. В ее состав вошли Владимир Цуркан, Григорий Новак и Виктор Гайчук от ПСРМ, Михай Попшой от «Действие и солидарность» и Дину Плынгэу от платформы «Достоинство и правда».