Продолжается кампания по добровольной сдаче оружия и боеприпасов (ВИДЕО)

В течение 2-х недель с момента старта кампании по добровольной сдаче незаконно хранимого огнестрельного оружия “Время пришло — сдай оружие”, добровольно были сданы 56 единиц оружия и 28 боеприпасов.

В ходе обысков также было изъято 15 единиц гладкоствольного и 4 единицы пневматического оружия.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд мероприятий по информированию населения о необходимости добровольной сдачи незарегистрированного оружия, сообщает realitatea.md.

Кампания по сдаче оружия и боеприпасов продлится до 23 января 2019 года.