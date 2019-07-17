Продолжается благоустройство территории открытого накануне на Салкымилор спортивного комплекса (ФОТО)

Продолжается благоустройство территории открытого накануне на Салкымилор спортивного комплекса (ФОТО)

По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева продолжается благоустройство территории ранее установленного мультифункционального спортивного комплекса на улице Салкымилор.

Об этом на своей странице в социальной сети написал муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

– Как и просили местные жители, уже установили дополнительную скамейку. Была завезена земля. Участки, покрытые землей, должны будут превратиться в газон. Сегодня идет уборка территории от мусора, лишних камней, сорняков и дички. Работы будут проводиться до пятницы муниципальными службами жилищно-коммунального хозяйства, – отметил он. 

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