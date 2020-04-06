Продлён срок подачи личных дел для получения “десятки автоматом” за экзамен на степень бакалавра

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Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию сообщают, что срок подачи личных дел кандидатами, которые получили сертификаты или дипломы в результате сдачи экзаменов международного уровня, что автоматически предусматривает получение оценки “10” за экзамен на степень бакалавра по иностранному языку, продлён до 30 апреля.

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить безопасность и защитить жизнь и здоровье кандидатов в контексте сложной эпидемиологической ситуации в стране, передаёт moldpres.md.

– В местные специализированные органы в области образования были направлены специальные инструкции относительно способа подачи личных дел в условиях приостановленного учебного процесса в учебных заведениях. В инструкции указан способ подачи личных дел в электронном формате посредством дистанционной связи, – отмечает Министерство образования.

Напомним, что дошкольники, школьники и студенты находятся на карантине с 11 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Многие учебные заведения продолжают проходить учебный курс дистанционно, уделяя при этом особое внимание предметам, которые включены в экзамен на степень бакалавра.

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