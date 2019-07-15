Продлен конкурс на замещение должности директора НАЦ

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Парламентская Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету на своем сегодняшнем заседании приняла решение продлить срок приема документов на замещение должности директора Национального антикоррупционного центра до пятницы, 19 июля. Об этом заявил председатель комиссии Сергей Литвиненко.

По его словам, до 19 июля кандидаты могут послать по почте или по электронной почте пакет документов для участия в конкурсе, который должен содержать: мотивационное письмо; формуляр участия; копии дипломов и сертификатов об окончании курсов профессиональной подготовки; справку о несудимости; две декларации о собственной ответственности и три рекомендательных письма. Кандидаты также должны представить концепцию институционального управления и развития НАЦ. Копии документов кандидатов должны быть нотариально заверены или поданы вместе с оригиналами документов.

До сих пор для участия в конкурсе подали документы десять человек, в том числе бывшие сотрудники учреждения, пишет