Проделки зелёного змия: в Кагуле водитель поджёг машину, чтобы её не забрали на штрафплощадку

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Кагульчанин поджёг свою машину после того, как его поймали полицейские пьяным за рулём.

Водитель прошёл тест на алкотестере, результаты которого оказались неутешительными. Нарушителю сообщили, что автомобиль будет отбуксирован на спецстоянку, пишет deschide.md.

Однако мужчина не согласился с решением правоохранителей и поджёг своё транспортное средство. Возгорание удалось оперативно потушить, но кузов автомобиля обгорел.

Нарушителю грозит уголовное преследование и лишение права на управление автомобилем.