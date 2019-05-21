Проделки “зелёного змия”: нетрезвой жительнице Дубоссар показалось, что её обокрали

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20 мая в дежурную часть Дубоссарского РОВД обратилась жительница города и сообщила, что у неё пропал дорогой телефон и кошелёк с банковской карточкой. По словам заявительницы, со счёта кто-то снял 300 приднестровских рублей.

Как выяснилось, накануне женщина отмечала своё 25-летие в компании друзей. Гости праздновали до рассвета на побережье Днестра. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вечером виновница торжества обнаружила пропажу телефона и кошелька.

В ходе разбирательства было установлено, что накануне именинница оставила мобильный телефон у знакомой и забыла об этом. Денежные средства с банковской карточки она снимала лично для приобретения очередной порции спиртного. А карту для хранения передала своей приятельнице, с которой праздновала день рождения. После выяснения обстоятельств гаджет был возвращён владелице.